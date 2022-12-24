霍華德今天續當傷兵，只能穿便服到場跟台南球迷擊掌。(T1聯盟提供)

嘉藥紹宗體育館24日擠進滿場2200名球迷，雖然沒法看到「魔獸」霍華德(膝傷)上場比賽，卻可以看到阿修羅貢獻27分、14籃板的雙十數據，以及胡凱翔單場5顆三分球、獨拿25分的精采演出，台南台鋼獵鷹終場105比96力挫桃園永豐雲豹，也送雲豹7連敗，蘇翊傑重披球衣先發拿17分、6助攻與4籃板。

雲豹今天雖然霍華德因傷沒打，卻用蘇翊傑先發上陣出奇招，一開賽也有不錯效果，蘇翊傑首節交出4分、3助攻，協助雲豹打完首節，取得31比24領先；但到次節，拉佩塔吞下第3犯，獵鷹逐漸發揮內線高度優勢，也順利把比數超前。

雲豹趕緊換上蘇翊傑，讓他一口氣連拿5分，包含一記三分球，幫助雲豹重新領先，不過獵鷹換成胡凱翔開火，上半場結束前幾乎都看他和艾夫伯互飆，打完上半場，雲豹仍以53比52領先地主獵鷹，艾夫伯半場23分，胡凱翔也轟19分。

下半場開打，場上依舊形成互有領先局面，儘管艾夫伯火力持續兇猛，可是隨著拉佩塔提前吞下第5犯離場，雲豹內線劣勢越來越明顯，讓阿修羅不斷強攻取分，不過打完前3節，雲豹仍以81比79領先，關鍵就在艾夫伯已經拿下38分。

獵鷹末節一開始就拉出7比2小高潮，接下來更靠李漢昇、胡凱翔各一個三分球，擴大領先到8分，但雲豹馬上也靠艾夫伯追上，幸好接下來獵鷹換成李漢昇、谷毛唯嘉各進一個三分球，獵鷹重新把比數變成101比92領先優勢，總算控制住場上局面。