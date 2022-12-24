僑泰高中指出，公益走廊的背景插畫以「海底世界」為設計理念，融入校園社團、學生活動等元素，以大海的寬闊與兼容，呼應學生熱心投入公益活動的精神。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

僑泰高中日前舉辦校慶活動，結合品德教育與藝術創作的「公益走廊」也由學務主任葉筱楓、教務主任陳宏駿、家長會長賴富源、大里家長會長協會總會長何得誌等人一同揭幕啟用，公益走廊的背景插畫以「海底世界」為設計理念，呼應學生熱心投入公益活動的精神，讓一同參與揭牌儀式的貴賓驚呼連連。

僑泰高中指出，公益走廊的背景插畫以「海底世界」為設計理念，融入校園社團、學生活動等元素，以大海的寬闊與兼容，呼應學生熱心投入公益活動的精神；走廊看板將紀錄學生各式志工活動及善行義舉，除表彰熱心助人的同學，也希望全校學生能見賢思齊，樂善好施，促進社會善良風氣。

插畫中也出現僑泰高中董事長蔡玉堂、僑泰高中校長温順德校長的Q版圖像，1位伴隨鯨魚優游，1位則在海洋生物中高舉手臂，既生動又逗趣。

背景插畫由廣設科3位學生簡晨玉、黃立傑、李翌華及多媒科學生馮秭葳操刀。負責構圖的簡晨玉說，靈感來自傑出校友許廷瑞的「僑泰50號超級戰艦」銅雕，以鯨魚承載希望，期許同學們能效法走廊中的善行義舉；協助繪製的馮秭葳則說，很開心能參與這麼有意義的事，製作團隊也在插圖中蘊藏一些和校園生活有關的小彩蛋，希望同學能從中找到驚喜。

僑泰高中廣設科主任翁如儀表示，科內孩子為公益走廊的設計付出許多心血，希望師長和同學們經過這道美麗的走廊時，能停下腳步，除感受走廊帶來的藝術氛圍，也關心看板上登載的公益事蹟，一起投入志工活動，為社會帶來更多溫暖。

僑泰高中校長温順德表示，僑泰是知識學習與品德陶鑄並重的學校，期許同學們建立重整潔、守秩序、有禮貌、能關懷的人生觀。此次公益走廊揭幕啟用，為校園增添文藝氣息，更期盼同學能以公益事蹟為榜樣，發揚心中的善念、勇於助人，展現僑泰最美的風景。