迎戰2024總統大選，國民黨是否舉辦初選引發黨內不同討論。中廣董事長趙少康今再拋「美式初選」主張，呼籲國民黨應舉辦有黨員投票的總統選舉黨內初選，而且至少要六都每都辦一場辯論，從3、4月開始辦，辦到6、7月差不多。

趙少康說，民主必須要遵守民主程序，經過初選，參選人的主張選民也就都能知道，這是最好的、免費的宣傳；作為一個總統必須要有國際觀、高度與主張，大家就來比這個，這是良性互動與競爭。

至於初選形式，趙少康表示，黨員投票至少要占30％，但要30％至50％都可再商量；趙說，黨員意見在初選過程必須要被重視，不能都不尊重黨員的意思，否則黨員幹嘛支持你這個黨？幹嘛這麼熱心？

趙少康指出，2024不僅是藍綠對決，更是朝野對決，所有在野力量必須結合在一起，一定要下架民進黨，不僅要把總統拿回來，立法院長也要拿回來，否則民進黨繼續執政，兩岸會戰爭、能源會不夠、經濟會凋敝、台灣會沒有前途。

趙少康說，2024希望能夠政黨輪替、下架民進黨，也唯有國民黨全面執政，這樣才能貫徹怎樣為台灣好、替台灣人民爭福利、兩岸和平的施政理念。

至於是否要爭取藍白合，趙少康認為，任何合作可能都不應該排除，合作未到最後關頭絕不放棄合作，力量必須要集中。

對於藍營可能總統人選，趙少康點名，新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫都很優秀，可能要經過初選，看選民怎麼選擇。

趙少康也重申，國民黨內人才濟濟，但還是應該經過一個民主程序，如果有多人有意願就應該辦初選，經過民主程序，讓營的人贏的光榮，輸的人輸的福氣，願意支持贏的人，這才是真正的團結；有比我合適的人就支持，否則就自己出來。

至於朱立倫是否會卡侯？趙少康說，朱說要找出最強的人，應該不會卡侯友宜。