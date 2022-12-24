永慶集團強大的品牌力，讓有巢氏房屋店長李雯華快速贏得客戶信任、締造佳績。（永慶房產集團提供）

台慶不動產店長刁君豪今年培育出1位4千萬經紀人、2位千萬經紀人，印證「最佳發展平台」封號。（永慶房產集團提供）

年僅33歲的永慶不動產店東陳時玄，創業第2年就率隊拚出1.2億元業績。（永慶房產集團提供）

疫情增溫、央行升息等影響下，全台2022年買賣移轉棟數預期將衰退1成。但永慶房產集團旗下加盟四品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產表現搶眼，尤其桃園、新竹、苗栗績效更是獨占鰲頭，不僅今年新展店超過50店，帶動區域店數突破300店，也激發總成交金額超過1700億元、單店平均業績逾3100萬元。

桃竹苗區經紀人秉持「先誠實再成交」理念服務客戶，深獲認同，永慶加盟四品牌今年成交多達1.2萬件，促進全年業績達82億元，較去年同期增加近1成；亮眼績效也吸引超過700位菁英加入，推升經紀人數來到4700位，穩居「房仲第一品牌」地位。

值得關注的是，2021年7月才成立的永義房屋，全台已開出130間加盟店，在桃竹苗地區店數也倍增至25家，且其單店平均業績高達3200萬元，較全台單店平均業績多了700萬元！

「跨店、跨區、跨品牌的深度聯賣是勝出關鍵！」永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，當開發銷售不限單店、而是擴大至全台上千間加盟店時，成交機率和速度當然大幅提升。今年桃竹苗聯賣業績突破27億元，年增率高於2成，刷新紀錄。

永慶加盟四品牌的競爭優勢，旗下店東長最有感。今年4月由其加盟體係轉招而來的永義房屋藝文展演捷運加盟店店東趙儀君，加盟8個月、店業績已突破1億元，勇奪「永義房屋2022年全台店業績第1名」，印證集團「最強創業平台」封號。

「跟著總部走就對了！」趙儀君認為，永慶加盟總部提供全面性的資源協助，不論在制度規章或課程訓練，都引領趨勢、與時俱進，並貼近店東實際需求，為團隊創造穩健業績。他讚許：「永慶加盟四品牌友店間的互助分享，讓配件管道順暢，是邁向成功的神隊友。」

永慶不動產竹北縣三展義加盟店店東翁皓堅團隊，今年同樣繳出店總業績破1億元的好成績，過去曾在另一家直營品牌服務的他認為，永慶加盟的事業版圖、薪獎福利，都讓他有更大的成長與發揮空間，在眾多資源的協助下，店東一圓頭家夢，人員也可獲得發展舞台。根據統計，桃竹苗區從那間直營品牌到永慶加盟體系創業達34間店，單店平均業績高達4300萬元，可見永慶集團打造的完善加盟環境，確實是創業最佳平台。

看好集團市占高及社區專家形象，李雯華離開前東家，加盟成立有巢氏房屋青埔A18高鐵加盟店，今年繳出近7000萬元業績的亮眼成績單，聯賣率達4成。她認為，永慶跨品牌聯賣不僅成交快，一條龍的服務模式也給消費者很大的便利，特別是遇到有跨區購售屋需求的客戶，透過永慶加盟全台聯賣就能滿足需求。

另永慶加盟總部也全力支援新手店東長。加入永慶加盟體系10年，2019年與夥伴創業台慶不動產新竹關埔埔頂加盟店的刁君豪團隊，今年業績大增4成5，以1.3億元業績，拿下「台慶不動產2022年全台店業績第1名」。集團的誠實服務理念對刁君豪團隊，就像呼吸一樣自然且必要，誠實服務也贏得口碑，助攻1位同仁業績突破4千萬、2位破1千萬、3位破500萬。

永慶不動產竹北科大良欣加盟店店東陳時玄帶領團隊，創業第2年拚出1.2億元業績，較去年大增4成。今年才33歲的他，擁有11年房仲資歷。他指出，永慶加盟四品牌店數多、案量充足，根本不用擔心無案件可賣或找不到客源。他常叮嚀同仁務必與友店攜手，才能達成客戶、友店和自己的三贏局面。他也推崇，永慶共好的分享文化，讓他站在巨人的肩膀上，打造自己的事業舞台！