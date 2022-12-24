站台輔選王鴻薇！被問核二核三廠延役 侯友宜回應了 @ChinaTimes ​

國民黨候選人王鴻薇今天下午邀請新北市長侯友宜到民生社區為她站台，侯友宜談及王鴻薇的核二核三延役政見時，先肯定王鴻薇關心公共議題，並再度喊話，中央應該要趕快拿出方法處理核廢料，「不能老是把核廢料擺在我們新北市」。

媒體詢問侯，王鴻薇是否有跟他有請益？又怎麼看對手民進黨候選人吳怡農攻擊王鴻薇稱「核二核三延役拿不出可行方案」？侯友宜說，每個人關心公共議題都值得肯定，對新北市來說，就是要好好把關核安問題，這是市長的工作，尤其他是核安監督委員會的召集人，當了很長一段時間，更關心的是核廢料問題。

侯友宜嘆，王鴻薇有很好的論點，對他們來說，還是希望中央趕快處理核廢料，「核廢料講那麼多年怎麼處理，中央政府真的要拿出一些方法來，不能老是把核廢料擺在我們新北市，這是我們新北市市民最大的心願」。

王鴻薇則說，核二核三廠的延役，跨及非常多領域，她特別提出，看到日本啟動核電廠延役的計畫跟準備，像日本首相大概明年2月就會跟國會報告，所以她進入立法院之後，一定會跟侯友宜請益。

王鴻薇強調，大家不要忘記，核三廠是在屏東縣，相關地方縣市的首長也一定會關心核安的問題，這點本來就應該要聽他們的意見，「所以大家放心，我進入立法院之後，各方都會請益」。