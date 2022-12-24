行政院會22日拍板，明年春節前後2周，金馬地區民眾及大陸配偶，可專案方式申請小三通往返兩岸。金門縣長當選人陳福海今再公布，明（25日）上午10時起將接受「小三通人道探親專船」意願登記，民眾須至金門縣政府大禮堂現場登記，將視後續狀況加開電話及網路登記。

陳福海表示，為了完成選前對鄉親的允諾與政見，他在當選後即與陸委會、衛福部、疾管署等中央單位積極溝通，12月中旬親自赴陸與福建相關部門會談，協調小三通赴行事宜，並向兩岸對口領導表達金門鄉親對啟動小三通的迫切需求，尤其船班因疫情自2020年1月停航後，新住民已經近3年未能回家探親。

因應行政院12月22日宣佈於明年農曆春節前後兩周(1月7日至2月6日)辦理「金馬地區民眾春節交通專案」，陳福海也將在明（25日）9時宣誓就任後，立即於上午10時在金門縣政府大禮堂會議室設立「小三通復航專案辦公室」，受理金門鄉親及陸配往返大陸意願登記，掌握金門鄉親及新住民朋友的實際需求，具體向中央爭取更優的通航措施。

陳福海說，受新冠疫情與小三通停航影響，許多金門的新住民與陸生3年來返鄉探親之路困難重重，他感同身受，在國境全面解封後，與病毒共存是當前防疫政策，他已落實選前承諾，在疫情可控的前提下，將於就職後一個月內爭取啟動「探親專船」。

另外，為了掌握鄉親及新住民朋友的潛在需求，金門縣府2月25日至28日將設立受理意願調查登記窗口，採現場方式受理，農曆年節前後有意往返大陸地區者，除了25日上午10時至12時、下午2時至5時外，其他期間為上午9時至12時、下午2時至5時，可至縣府大禮堂進行登記。

陳福海表示，第一階段採「人道探親」專船，將先讓新住民在農曆年前回家探望親友，考量醫療量能、在疫情可控之下，以專案造冊管理方式，陸續開放船班，他會積極與中央及陸方溝通協商，為台商中轉、赴陸的台籍學生等可以透過小三通回家。