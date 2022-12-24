新華社24日報導，國際原子能總署（總署International Atomic Energy Agency， IAEA）特別理事會維也納時間23日以協商一致方式通過總署2023年預算修訂決議，顯示著這場為期近三個月跌宕起伏的預算修訂之爭，最終以完全採納中方四點原則建議落下帷幕。中國常駐維也納聯合國代表王群23日發言時表示，本次預算修訂之戰，凸顯了規則的重要性。中方希望規則意識能夠在維也納多邊外交平台發揚光大，進而在全球治理體系中發揚光大。

王群說，該決議責成祕書處根據成員國意見和相關決定立行立改因違規造成的預算缺口，並於年內完成整改。本次預算修訂之戰凸顯了規則的重要性。規則必須敬畏，只有恪守規則，才能確保總署沿著正確的方向前進，不論是在預算，還是在伊核問題、日本福島核汙染水排海或是美英澳三國核潛艇合作等其他問題上，都要講規則。

他表示，維也納見證了現代國際關係準則的建立。在這裡，大家更應當尊重規則、敬畏規則、維護規則。中方希望這種規則意識能夠在維也納多邊外交平台發揚光大，進而在全球治理體系中發揚光大。

王群強調，國際原子能總署作為國際防擴散領域的重要組織，也是國際體系的重要組成部分。只有恪守規則，才能確保總署沿著正確的方向前進。在祕書處和成員國關係的定位問題上，也要講規則。總署是一個政府間國際組織，根據《國際原子能總署規約》，成員國是決策者，祕書處是執行者，二者職責和定位不可混淆。

王群指出，本次特別理事會通過的預算修訂決議除了重申必須完整、有效地遵守現行規章制度，責成祕書處根據成員國意見和相關決定對有關違規預算缺口問題立行立改外，還取得了兩大成果：一是扭轉了總署人員成本在常規預算中占比過高的勢頭形成的積弊；二是實現了技術合作基金和常規預算同步調增，並將人員成本下調1％，所節約的資金用於「技術合作等活動」，使得用於技術合作的總資金得到極大增長。這在總署歷史上尚屬首次，對開發中國家來說具有里程碑意義。

王群最後表示，一個強有力的總署離不開健康的預算體系。作為國際原子能總署第二大會費國和技術合作基金第二大貢獻國，中方一直及時足額繳納會費和技術合作基金分攤費用，並提供了大量預算外資源和實物捐贈。當前全球經濟面臨嚴峻挑戰，中方願和各方一道，攜手支援總署祕書處在現有規則下更好履行職責，為促進“原子用於和平與發展”作出積極貢獻。