昨(23)日晚間8時許，高雄市岡山區大遼四路1處民宅傳出槍響，由於該民宅家族發生土地衍生的糾紛，其叔叔蔡姓男子持鐮刀揮砍姪子頭部，警方連開15槍嚇阻，也讓蔡男腹部、腿部中彈送醫不治；其這起糾紛疑積怨已久而尋仇，雙方還曾為此告上法院，蔡男也遭判刑5個月，求償50萬元。

據悉，蔡男一家原住在該三合院，但早已分家，蔡男也分得較多坪數，但是仍希望將土地全吃下，不過蔡男的70歲嫂子堅持不搬離，雙方已發生多次糾紛，蔡男還曾為此打傷姪子被告上法院，遭判刑5個月，求償50萬元，恐因此結怨尋仇。

岡山警分局表示，該家族成員因土地爆發糾紛，希望派員警前往協調處理，而2名員警趕到岡山區大遼四路處理時，蔡男正與2名姪子為土地糾紛爆口角，隨即蔡男便持鐮刀要攻擊嫂子，之後又對姪子頭部攻擊，導致受創送醫治療。

員警見現場失控，蔡男又不聽勸，因此，情況急迫下大膽使用槍械，對著蔡男腿部開槍射擊共15槍，也造成蔡男腹部中1彈、腋下1彈、雙腿3彈，員警見蔡男停止攻擊行為後，員警立即停用槍，並將蔡男送往醫院治療，但經醫院緊急搶救後，蔡男因中傷宣告不治。

警方表示，全案經岡山分局檢視員警密錄器影像，確認員警是為了防止民眾生命遭受危害，大膽、正確使用警械，才導致嫌犯受傷，蔡男送醫搶救無效死亡，全案將依法偵辦，檢方後續將對死者進行相驗，至於家庭糾紛案情細節，將待傷者復原後再進一步釐清了解。