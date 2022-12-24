網路書城龍頭博客來昨(23日)遭爆用「假承攬真雇傭」方式壓榨一名不識字的打掃阿姨，引發軒然大波，母公司統一超商發聲明緊急止血，拔掉總經理江呈欣官位，但消息傳至PTT後，不少鄉民直呼沒道理，認為該拔的是人資部主管才對。

博客來遭爆利用打掃阿姨不識字，簽下了「假承攬真雇傭」合約，不僅沒有三節、勞健保，工作了20多年反無預警遭解雇，退休金也拿不到，打掃阿姨走投無路，在公司內年輕人建議下找陳又新律師幫忙，才讓整件事情曝光，截至目前已超過4500人灌爆博客來臉書粉專。

博客來母公司統一超商也緊急發布公告致歉，承諾啟動內部調查，同時將總經理江呈欣調離現職，並希望與當事清潔婦重簽雇傭合約等一連串動作止血。

但消息傳到PTT八卦版後，風向卻一面倒，不少鄉民不認同公司此舉，點名該拔的是人資部門的主管，而非總經理：「明明是人資的鍋」、「總經理來背鍋，人資長在幹嘛？」、「總經理應該根本不知道這件事吧」、「開除之前，先把該給的錢都給阿姨吧」、「整間公司都該查，可能不只阿姨一人」，但也有人認為最後簽呈都要給最高層級過目，總經理的確該負責。