綠營在九合一選舉大敗，而近期公布的民調顯示，逾五成的民眾盼望行政院長蘇貞昌帶領內閣總辭，前副總統陳建仁22日下午突然出現在立法院，拜會民進黨立委，引起政壇熱議。媒體人謝寒冰23日在節目《大新聞大爆卦》中指出，陳建仁的行動是蔡英文在試水溫，如果外界風評好，很有可能接任閣揆。

謝寒冰指出，蘇貞昌現在是蔡英文的絕對防衛圈，如果被打破，蔡英文就會被迫內閣改組。他強調，陳建仁正在試風向，因為真的只是單純有一件事要跟范雲談的話，什麼地方都可以約，他就是知道立法院媒體最多，故意要讓大家看到。

謝寒冰進一步分析，尤其是陳建仁身為前副總統，隨扈很多、陣仗很大，他希望記者把這件事放出去，看一看輿論風向。他預測，蔡英文這幾天還會再試一下水溫，觀察陳建仁組閣的民調，至於小英為什麼要把陳建仁拉進這局，那是萬一鄭文燦輸掉，還能拿陳出來反撲。

媒體人朱凱翔也認為，民進黨現在處於無量下跌的情況，蘇貞昌留任的可能性不太高，如果要止住這個頹勢，必須要讓民眾有不一樣的感覺，一是人事異動，換新人新政來做，二是要有重大政策轉折，但現在看不出政府在政策有大變化，綠營壓力又很大，不可能讓蘇貞昌做下去。他判斷，陳建仁接閣揆相對安全，沒有派系背景，各方比較能接受，另外他選總統的機率也不高，可以認分的做綠營2024選舉後盾。