台東高中創校81周年，今天舉辦校慶，不同於以往的是，今年除了學生們的傳統、化妝、嘉年華進場外，家長會和家長會顧問團不計形象粉墨登場，有人扮成包青天，也有人扮齊天大聖與豬八戒。
今年由新任家長會長陳港率領委員們裝扮進場，引發學生熱烈歡呼。校長蔡美瑤特別感謝家長會和顧問團，她說，東中的家長會和顧問團一直是東中校務發展的重要支持，也是東中持續進步的重要推手。
此外，由東中畢業校友李廣浩、陳柏峰、林鴻明3名董事長贈送全校每位教職員工生大學帽T，全校學生身著帽T活力進場。衣服上除了台東高中英文校名，也印上3位事業有成校友的英文名字。
東中表示，今天剛拿到新衣的學生們都非常開心，迫不及待地穿上，學生說，寒流來襲，穿上新衣非常暖和，感謝學長們的愛心。東中感謝畢業校友李廣浩、陳柏峰、林鴻明照顧母校及學弟妹們不遺餘力，含今年畢業生共4屆學弟受惠，總共1414件，112萬元捐助款。
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