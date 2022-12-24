據勞動部勞動力發展署公告的「111年8月至9月連續未足額單位名單」指出，台灣積體電路製造股份有限公司應進用640名身心障礙員工，但僅進用595人、不足人數達45人、為私立單位中最多，更較上期增加，勞動部勞動力發展署官員表示，因台積電員工人數增加，且部分與學校合作專案結束，導致不足額進用，目前已積極媒合身心障礙員工。

依「身心障礙者權益保障法」規定，私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在67人以上者，應進用具有就業能力身心障礙者人數，不得低於員工總人數1％，未足額進用的單位，應向地方政府的身心障礙者就業基金繳納差額補助費，金額為依差額人數乘以每月基本工資計算，若無正當理由還可處2萬元至10萬元罰鍰。

若以台積電未足額進用45人為例，則應繳納113萬6250元差額補助費，勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組副組長呂美慧表示，因台積電員工人數增加，且原本與學校合作提供身心障礙學生專案結束，導致未足額進用人數大增，近日發展署桃竹苗分署及地方政府也前往台積電拜訪，請台積電先盤點出相關職缺，如果有需要也會提供媒合。