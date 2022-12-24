大陸《人民日報》健康用戶端24日報導，作為疫情防控的堅固堡壘，如今大陸各地的方艙醫院，仍然發揮多種服務功能，在部分方艙閉艙之餘，有一部分由體育館改造而成的方艙轉變為發燒門診，也有一部分方艙升級成為亞定點醫院。不少醫護出艙後紛紛轉戰新崗位。

報導稱，7日《新十條》優化調整隔離方式之後，方艙醫院解離條件也隨之發生一系列轉變：最先，核酸陰性可以出艙；之後，社區願意接收，也可以出艙；再之後，只要陽性患者家中具備隔離條件，就可以出艙。

首都醫科大學宣武醫院、北京大學人民醫院、北京大學第三醫院等通過醫院官方平台13日發布消息，各醫院組建的新國展方艙方艙醫療隊順利完成任務。12日方艙患者全部出艙，艙內患者清零。北京新國展方艙醫院位於北京順義區，於11月13日開艙，歷時30天。

北京市朝陽區黑莊戶鄉朗悅花園方艙指揮部17日接到通知，應疫情防控調整，暫時休艙。北京密雲方艙醫院也在18日宣布閉艙，從開艙至閉艙歷時35天。

許多醫護出艙休整之後，又站上發燒門診的崗位。12月23日，北京市衛健委介紹，針對近期本市新冠病毒感染人數急速增加的情況，市衛健委通過完善分級診療醫療服務體系、改造公共設施等手段，不斷增量擴容發燒門診，發燒門診總數迅速由94家增加至1263家。

大陸國務院聯防聯控機制9日召開新聞發布會上，大陸衛生健康委醫政司司長焦雅輝表示，為了更好地滿足和適應下一階段醫療服務的需求，要以地市為單位，按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院。

廣東省是大陸最早一批將方艙醫院升級為亞定點醫院的省分之一，從11月初就開始著力應急力量儲備。11月4日，廣州市新聞辦舉行疫情防控新聞發布會上明確，定點救治醫院廣州醫科大學附屬市八醫院收治新冠肺炎普通型及重症、危重症患者；適時啟用後備定點醫院、亞定點醫院和方艙醫院，收治輕型病例和無症狀感染者。

人民日報健康用戶端報導，目前廣東廣州、安徽合肥、浙江省、山東省、甘肅省、海南省、江蘇省等相繼發布通告，將方艙醫院改造升級為亞定點醫院並啟用。