女星小甜甜（張可昀）日前退出男星宋逸民的教會，經紀人透露是因和「教會理念不合」所以離開，但對方卻發聲明指控她「私生活有極大狀況」，撕破臉局面讓大眾譁然；小甜甜在演藝圈出了名的閨密女星林利霏今（24日）發聲力挺，痛批事實與傳聞有出入，更以簡單6字道出小甜甜私生活。

小甜甜在退出宋逸民的教會後，先後發聲明，而宋逸民的「藝起發光教會」也指出，「小甜甜在面對私生活有極大狀況」，表示她造成組員們有嫌隙，在多次鼓勵和提醒後，仍不聽勸誡；但小甜甜經紀人表示，目前退出教會事件演變成這樣，他們也不樂見，「對甜甜造成蠻大的困擾及傷害」。

而小甜甜的閨密林利霏今日稍早跳出來發聲，針對傳聞小甜甜在退出教會時也帶走其他教友，她隔空喊話爆料者自己就是「被帶走的教友」，但事實是她離開的時間比小甜甜早，並非爆料的被帶走；林利霏也補充說，自己會分辨是非對錯，小甜甜從來沒叫她離開教會，另外更以好友身份道出小甜甜私底下真面目，「她私生活很簡單很檢點」，與教會形容的有極大狀況差很多。

林利霏臉書聲明全文：

身為甜甜的好友，我真的看不下去也不想忍了！

報導提到：甜甜帶走其他教友？

我就問：甜甜到底帶走誰了？

我就是那個說被帶走的教友！

我比甜甜早離開！

我自己會分是非對錯，甜甜從始至終都沒叫我離開。

還有是就是，不是就不是！

甜甜私生活怎麼了？！她私生活很簡單很檢點！