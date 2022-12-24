淡江大學助理教授何景榮22日爆料，他2017年曾參加總統府關懷新住民、諮詢新南向政策相關活動，蔡當時不僅遲到，且坐下來的第一句話居然是「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了……他們講話好無聊！」此話一出也讓全場的人都愣住。對此，前立委郭正亮23日就表示「蔡英文不跟人民溝通、不做重大決策、凡事拖著，怎麼會碰到這樣的總統呢？」，引發討論。

郭正亮23日在網路節目《大新聞大白話》中指出，「現在權力在蔡英文手上，但結果卻是蔡英文在享有妳的權力，但沒在運用你的權力，所以國家就停擺了」，郭正亮更提及兵役延長、新南向政策、抗中保台等事情，直呼「這個國家有那麼多迫切需要做決策的議題，結果蔡英文不動，又喜歡把權力一把抓在手上，部會首長什麼都不能決定，都在等蔡英文的決定」。

郭正亮坦言，「當蔡英文逐漸把權力都收回手上時，又不動、不做決策，那整個國家停擺了，所以民進黨裡面的人，因為屬於執政黨就只能乾著急，這就台灣目前最大的危機」，郭正亮最後更猛轟蔡英文，「而且妳的感受又跟基層不一樣，這個更可怕，因為民眾的感覺都跟妳不一樣，又不做決策，怎麼會碰到這樣的總統呢？不跟人民溝通、不做重大決策，凡事就拖著，那這個國家怎麼辦？」