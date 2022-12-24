近日微博瘋傳「某當紅一線小生離婚了！曾在老婆孕期出軌」，還透露他已偷偷離婚近2年，消息一出就引起熱議，流量男神任嘉倫更躺槍被點名，對此，他的工作室也發聲駁斥了。

大陸狗仔「懂瓜呱」爆料，某當紅小生曾高調官宣結婚生娃，但其實早已偷偷離婚近2年，私下出席多個場合，也表示過自己離異，而這名男演員在離婚前，就曾在老婆懷孕時出軌，被對方老公抓包警告，公司花大錢才幫他擺平，直言「人前曬娃、人後出軌，果然深情人設都是演出來的。」

大陸狗仔「懂瓜呱」爆料有當紅小生瞞孕妻出軌。(圖／取自「懂瓜呱」微博)

博主「名跟拍攝影陽陽」也跟著回覆。(圖／取自「名跟拍攝影陽陽」微博)

任嘉倫工作室發聲怒斥傳聞。(圖／取自任嘉倫工作室微博)

而另一名微博博主「名跟拍攝影陽陽」也跟著轉發貼文，直言「統一回覆，已經拍到同框了，蹦噠不了幾天了。」更重新回覆之前自己爆的料，「複習一下舊瓜，請問曾經的婚後出軌是真的嗎？」並tag任嘉倫。

不過不少網友都抱持著存疑態度，認為「沒啥實錘，就少造謠」、「有照片有視頻就放出來」，而任嘉倫工作室也怒駁斥「無端躺槍，荒謬至極！」33歲的任嘉倫之前在事業上升期時，承認已婚的事實，但之後憑著《錦衣之下》、《周生如故》和《一生一世》等劇，奠定流量男神的地位。