Gucci於今年2月宣布與運動品牌adidas聯名，並於6月推出首波設計造成搶購熱潮，日前品牌再度公開第二波單品，本季以冬季滑雪為主軸，該系列主打為山野戶外運動設計，此次品牌也邀請曾參與《全明星運動會》林思宇、以及在《木曜運動會》中有過人表現的坤達搶先試穿，並拍攝多張具以美式復古的時尚大片。

坤達、林思宇搶先穿上adidas x Gucci聯名第二彈 ，玩轉復古運動時尚。（Gucci提供）

林思宇、坤達兩人分別換上三套不同造型，此次第二波設計延續第一波的設計，將兩品牌經典元素相互混合，如GG圖騰結合三葉草圖樣、。adidas「三線條」設計則與Gucci綠紅綠配色織帶相互交錯，以其中一組由兩位藝人演繹的單品為例。坤達身穿具雙品牌Logo印花的保齡球衫套裝，衣袖側面則有綠紅綠配色織帶點綴，內裡則搭配由雙G圖樣與三葉草圖騰結合的滿版圖騰，復古又摩登的造型極度吸引眼球。

坤達身穿雙品牌Logo印花的保齡球衫套裝，展現帥氣復古的時尚氛圍。（Gucci提供）

林思宇著adidas x Gucci聯名第二彈針織套裝，搭配雙Logo的竹節包徜徉於冬日陽光下。（Gucci提供）

adidas x Gucci夾棉尼龍飛行員夾克，11萬4000元。（Gucci提供）

林思宇其中一組照片中的造型，則演繹粉、蘭、白拼接的針織外套與針織洋裝，清新亮麗的配色搭配溫暖質地的編織樣式，碰撞出與過往不同的冬日時尚，而手上手提的竹節包雙Logo包款，也是該系列的亮點單品之一。

adidas x Gucci聯名系列手鐲，2萬5200元。（Gucci提供）

adidas x Gucci聯名系列Gucci Trefoil珠鏈式手鏈，3萬100元。（Gucci提供）

adidas x Gucci聯名系列羊毛開襟衫，8萬3000元。（Gucci提供）

adidas x Gucci聯名系列Horsebit小型金色肩背包，11萬9300元。（Gucci提供）

adidas x Gucci聯名系列黑色腰包，6萬5900元。（Gucci提供）

本系列形象廣告以一群青年男女探索阿爾卑斯山為主題，由Mark Peckmezian進行劇照拍攝、Akinola Davies Jr.拍攝形象廣告影片，全系列單品包含針織品、飛行夾克、長褲、羊毛洋裝、開襟毛衣、手鐲、肩背包、飾品等，最易入手的飾品價格約在25200至30100元之間。