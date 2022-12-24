此次新竹市長選舉過程中，有不明人士透過Line群組，惡意發黑函栽贓副議長余邦彥指同黨議員陳治雄等是「四人幫」、「綠蛆」；國民黨新竹市黨部23日舉行會議，不論是被栽贓或被抹黑者都到場化解誤會，黨部並將追查到底，希望民眾提供黑函來源的線索。

國民黨新竹市黨部指出，此次新竹市長選舉過程中，有心人士透過Line群組，惡意栽贓署名由副議長余邦彥所發出的聲明，內載「四人幫」、「綠蛆」「畜生、狗」等不雅字眼的黑函，企圖栽贓新竹市議會國民黨團總召陳治雄等藍營議員，以及藍營政壇大老、前議長鄭成光等人，稱其窩裡反、有人吃裡扒外。

黑函中甚至還直指陳治雄為綠營側翼，希望藉由穿鑿附會的情節、刻意抹黑的內容，打擊國民黨的形象與支持者的士氣，企圖引發國民黨同志相互猜忌，以撕裂藍營團結的力量。

黨部表示，事發至今，被影射的人及被影射發黑函的人，都非常困擾，確實引發不少黨員同志猜忌及憤怒。

國民黨市議會黨團23日特別舉行會議，由當事者開誠布公、澄清說明，市黨部經近月的調查，已確認黑函來自外部勢力，並非藍營及支持者所為，必須還給陳治雄及其他議員清白，且經此黑函風波，主委許修睿更希望所有國民黨籍議員及黨員更應體認「唯有團結才不會被對手分化」。

黨部同時表示，市長選舉雖已塵埃落定，市黨部仍要為被影射者伸張正義、端正選風，已決定對不實黑函追查到底，希望民眾提供黑函來源的線索，共同將不法者繩之以法。