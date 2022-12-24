近日傳出台大社科院已於月初開會討論台大國發所在職專班與博士班去留，由於台大時值新舊校長交接之際，台大國發所又因論文門事件遭重創而內部現況混亂，學校與系所在各方布局皆有待整合的當下，校內師生大多認為，懲辦國發所的主要人物就是主審綠營政要論文抄襲醜聞案的台大社科院院長蘇宏達。

在傳出前新竹市長林智堅與桃園市長鄭文燦涉論文抄襲後，擔任2人指導教授的國安局長陳明通，身分政學兩棲，綿密的人脈通達民進黨上下，代表著台大國發所與綠營關係匪淺。

台大時處新舊校長交接之際，新任行政團隊的管理風格，以及對外的政治應對等態度，目前皆尚不明朗。此時傳出台大社科院正在討論國發所博士班與在職專班停招作業，如消息成真，由陳明通衍伸的龐大人脈與資源，很有可能因為兩個班別關門而轉移。

據了解，在台大論文門當中，擔任審定委員會召集人的蘇宏達，從一開始在林智堅爆出論文抄襲醜聞時，便主張要辦台大國發所與陳明通，當時在台大社科院內引起諸多教師不滿。

校內知情人士透露，近日傳出台大社科院已著手審理國發所去留，院內師生大多認為，向媒體放話的人是蘇宏達，並推論他之所以這麼做，一方面很有可能是為了讓自己獲得新校長陳文章的認同，同時更瞄準國發所與陳明通所掌握的豐沛黨政資源。

台大國發所一名畢業生說，由於論文門涉案人都是知名政治人物，屬高度政治事件，蘇宏達當初主張審辦時，並沒有取得社科院教職員的共識，還自己對社科院發公開信，「審定會想怎麼做就怎麼做，很多老師超不滿，現在又傳出停招，也是很火大。」

台大一名教師透露，由國發所與陳明通所引發的論文抄襲案，已經變成國內外學術界的最大醜聞，「真的很丟臉，現在外面都不敢承認自己是台大老師，覺得抬不起頭」，如果政府與台大沒有表明應對的具體態度，此案將會成為台灣學術圈人人背負的共業，「非常不公平！」

蘇宏達表示，對於媒體報導國發所博士班與在職專班停招的消息，他完全不知情，一切都依照學校程序走。至於校內傳出停招一事是他對外放話，也予以否認，「當然不是我，會有這樣的新聞，我都不知道。」

台大則回應，本校國發所112學年度的各項招生一切照舊，並無改變。