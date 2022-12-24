南投縣體育會理事長羅俞欣（右）等人為石墨烯褲走秀，盼拋磚引玉，呼籲更多企業認購做公益。（楊靜茹攝）

埔里美人腿公主為商品走秀，吸引更多人採購做公益。（楊靜茹攝）

「健康加愛」活動執行長許心瑜認為這個活動很幼意義，不僅能支持在地商品，還能回饋地方弱勢。（楊靜茹攝）

南投縣埔里鎮合歡國際同濟會與華瀚農業科技等業者，24日在布雷斯特渡假莊園舉辦「健康加愛」活動，不僅頒獎助學金鼓勵孩子，還提供石墨烯褲等農廢料再製商品義賣，將提撥30％捐贈台灣社會工作實務發展協會（開心廚房）做公益，活動執行長許心瑜說：「透過這個活動，希望能支持在地商品，並回饋地方弱勢。」

台灣社會工作實務發展協會2005年起在埔里地區提供弱勢家庭服務，提供弱勢家庭課後陪伴、輔導，透過開心廚房舉辦小小廚師活動，帶孩子動手做料理，教導孩子照顧自己並幫忙家務，營造正向、友善環境，讓孩子建立自信心，勇敢追求夢想。

許心瑜指出，南投縣有很多很棒的農業循環產業，如石墨烯褲就是利用信義鄉醃漬梅酒的梅子廢料，將梅籽碳化後加工製作而成，透過年終公益活動，邀南投縣體育會理事長羅俞欣、埔里美人腿公主等人為商品走秀，而企業以公益價認購在地商品，盼發揮拋磚引玉的效果，吸引更多人採購做公益，銷售額30％將捐贈在地社福團體。

開心廚房栽培的小小廚師們，則大展廚藝製作糖醋排骨、香菇香肉等美味料理回饋。他們感念社福單位、善心人士，在疫情間愛心仍不間斷，盡心教導他們正確的廚房烹飪技術及常識，透過學習不僅增加技能，也建立正向的能量與觀念。