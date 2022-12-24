昨(23)日高雄市岡山區大遼四路1處民宅傳出槍響，64歲蔡姓男子疑為爭奪家產，持鐮刀揮砍姪子，遭前往排解糾紛員警開15槍嚇阻後，不幸中彈送醫不治；有資深警官解釋蔡男中彈後為何沒有停止攻擊行為，疑似蔡男犯案前天冷喝酒，導致中槍後，不太感覺到痛，才會持續對姪子持去揮砍。

據《ETtoday新聞雲》報導，蔡男遭警開15槍，引起網友熱議，大多是網友支持警察「大膽用槍」，但有網友質疑「是否開太多槍？」，對此，有資深警官認為，主要是蔡男中彈後「未停止攻擊行動」，員警被迫繼續開槍，而景觀研判蔡男疑犯案前喝酒，加上天冷低溫，因此中彈後不太感覺到痛，才會對姪子持去揮砍。

據警方調查，到場的2員警，1人開9槍，1人開6槍，2人各對空鳴2槍示警，而當下蔡男持鐮刀揮砍姪子，經員警嚇阻無效，仍繼續攻擊行為，導致姪子從屋內逃到馬路，蔡男也追了出去，場面相當危急。

岡山警分局表示，該家族成員因土地爆發糾紛，希望派員警前往協調處理，而2名員警趕到岡山區大遼四路處理時，蔡男正與2名姪子為土地糾紛爆口角，隨即蔡男便持鐮刀要攻擊嫂子，之後又對姪子頭部攻擊，導致受創送醫治療。

員警見現場失控，蔡男又不聽勸，因此，情況急迫下大膽使用槍械，對著蔡男腿部開槍射擊共15槍，也造成蔡男腹部中1彈、腋下1彈、雙腿3彈，員警見蔡男停止攻擊行為後，員警立即停用槍，並將蔡男送往醫院治療，但經醫院緊急搶救後，蔡男因中傷宣告不治。

警方表示，全案經岡山分局檢視員警密錄器影像，確認員警是為了防止民眾生命遭受危害，大膽、正確使用警械，才導致嫌犯受傷，蔡男送醫搶救無效死亡，全案將依法偵辦，檢方後續將對死者進行相驗，至於家庭糾紛案情細節，將待傷者復原後再進一步釐清了解。

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