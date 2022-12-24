大陸觀察者網24日報導，在美國制裁圍堵之下，大陸電信巨頭華為公司正積極擴大專利授權。據路透24日報導，華為方面22日披露，公司2022年獲得專利收入，將連續第二年超過其支付給其他公司的專利費用。

報導稱，華為美國首席智慧財產權法律顧問史蒂文·蓋斯勒（Steven Geiszler）透露，在截至2021年的過去三年中，華為全球專利授權收入約為12億美元（約合83.88億元人民幣），相當於每年都有數億美元的收入。

「透過獲得研發投資的回報，我們得以進行再投資和再創新。」蓋斯勒說。近十年來，華為研發費用達到8450億元人民幣，其中2021年研發費用為1427億元人民幣，約占全年收入的22％，在歐盟工業研發投資排行榜名列全球第二。

蓋斯勒同時補充，公司2022年的全年銷售數據要到明年才能統計出來，許可部門的利潤或虧損也不會獨立核算。

路透社稱，在過去兩年間，華為在擴大專利授權方面變得更加積極，彌補了部分因美國制裁而損失的收入。蓋斯勒也指出，作為公開披露的技術，這些專利不受美國限制。

今年以來，華為簽訂了超過20個新增或續簽的授權合約，覆蓋了智慧手機、智慧車、網路、IoT等各個領域，合作對象不乏OPPO、三星、賓士、奧迪、保時捷等海內外知名企業。

就在23日，華為與諾基亞宣佈續簽雙方專利授權合約，但受保密條款約束，華為未對交叉許可條款做進一步披露。華為法務部副總裁、重大專案部部長沈弘飛向媒體介紹說，在交叉授權合約中，每一方都獲得另一方的專利許可，最終由哪一方向另一方淨支付許可費，取決於雙方的專利價值和市場情況。

據公開數據顯示，截至2021年底，華為在全球共持有有效授權專利4.5萬餘族（超過11萬件），90％以上專利為發明專利。華為在中國國家知識產權局和歐洲專利局2021年度專利授權量均排名第一，在美國專利商標局2021年度專利授權量位居第五。