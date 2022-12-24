彰化縣議會第20屆縣議員25日宣誓就職，並進行議長、副議長投票，目前兩位議員涉賄還在羈押中，已確定無法出席，創下彰化議會頭遭出現當選人、無法宣誓就職、投票的紀錄，整個過程也將首度進行線上直播，並同步放映在議會前後的戶外LED電視牆。

彰化縣議會當選議員共54席，國民黨囊括27席、民進黨16席，另有民眾黨2席，其餘9席皆為無黨籍。其中，國民黨議員施嘉華第2度涉賄，2018年當選、2019年12月被解職，另名涉賄押議員是無黨林茂明，已經是五連霸，樁腳現將買票被逮，被提起當選無效，兩人目前都還在羈押中。

過去，有多起議員涉賄、被判當選無效、解職，卻頭次遇到被羈押到無法出席宣誓就職。掀起關注，彰縣府民政處指出，判決未定讞前，都得依宣誓條例，另訂日期舉行宣誓，只要在議會第2次定期大會前仍屬有效。此外，議事廳外並規畫確診隔離區，可如期宣誓、投票，但目前沒有議員確診。

根據刑事訴訟法規定，羈押被告，偵查中不得逾兩個月，而第2期定期大會，大約都在10、11月期間召開，還有近年時間，不過，宣判當選無效判也都相當快速，幾乎都會在1年內完成二審定讞。

議員宣誓完畢後，馬上進行正、副議長投票，雖祕密投票，但選票有議員名字，誰投誰最後還是會揭曉，國民黨推出謝典林、許原龍角逐正副議長，民進黨推出賴清美、李俊諭搭檔，民眾黨只有兩名當選人，沒有推出自己人選。

2018年國民黨27席、民進黨13席、時代力量1席、無黨13席，謝典林拿下41票、許原龍40票，差一票是國民黨議員自稱菜鳥投錯，等於是國民黨和無黨等合作無間，囊括綠營外所有選票，這次除羈押中2人無法投票，民眾黨也表示，在沒有足以挑戰現任前提，不會破壞議會和諧，謝典林、許原龍可望成功蟬聯5、4連霸正、副議長。

此外，第1選區落選頭吳韋達只差8票，24日表示，最後任期善盡議員職責，彰化地檢署已對4名議員當選人提起當選無效之訴，有同選區當選人，為避免司法資源浪費，決定不提驗票訴訟。