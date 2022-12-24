台南市議會議長明天改選，但近日卻傳出有在野黨議員遭恐嚇。將卸任的國民黨台南市議員謝龍介今表示，根本的原因在於來自於龐大的光電利益，所以各方在搶食這塊大餅，從官、商、黑、金、鎗的結合，讓台南的鄉親相當失望。（周志豪攝）

台南議長改選爆黑道擄人！國民黨團發「不自殺聲明」 謝龍介怒批黃偉哲：只會說不知道 @ChinaTimes ​

台南市議會議長明天改選，但近日卻傳出有在野黨議員遭恐嚇。將卸任的國民黨台南市議員謝龍介今表示，根本的原因在於來自於龐大的光電利益，所以各方在搶食這塊大餅，從官、商、黑、金、鎗的結合，讓台南的鄉親相當失望。

謝龍介說，昨晚很多台南市議員睡在議會，不敢回家與接不知道來源的電話，連直轄市議員都這麼心生畏懼，中央政府應該要出手，民代有公權力監督治安機關還要擔心，台南真的成為「慶記」（台語音，意指「子彈」）之都。

謝龍介也提到，台南市經發局長陳凱凌涉貪案，從他檢舉到陳凱凌遭收押的過程，可以看到黑金官商勾結甚深，希望治安機關要強力介入。

謝龍介說，現在就連民主議長選舉，竟然也發生有參選陣營把對手陣營的市議員邀請上車，威逼、利誘要求投誰、不能投誰，甚至還有女性議員被攔下車後，比出槍的手勢，要求她要如何投票，讓這個女議員到現在也連繫不到。

謝龍介表示，台南市88響槍擊案至今未破案，那一把衝鋒槍也沒有追到，角頭老大被槍殺，哪個議員不擔心？正參選民進黨主席的副總統、前台南市長賴清德此時也應該關心一下台南。

至於認為台南市長黃偉哲能否處理台南治安問題？謝龍介直言，很難，「黃偉哲會告訴你我不知道」。