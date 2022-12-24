不少人因為抽血驗出糖尿病前期而慌了手腳，對此，營養師程涵宇指出，根據2017～2020年國民營養健康狀況變遷調查顯示，在台灣18歲以上每4人就有1人處於糖尿病前期，但其實糖尿病前期是有機會被逆轉的，建議可透過3招改善胰島素敏感性，包括減重、運動、攝取足夠膳食纖維。

程涵宇在臉書粉專PO文指出，糖尿病前期有6症狀，分別為疲勞、容易飢餓、口渴、頻尿、視線模糊、黑棘皮症，其中黑棘皮症（Acanthosis Nigricans）是黑色素沈澱引起的皮膚異常，又以皮膚皺摺處最常發生，像是頸部、腋下與大腿內側。

程涵宇表示，多數人的症狀表現不夠明顯，建議抽血診斷，若為糖尿病前期，抽血檢查會呈現出空腹血糖值100-125mg/dL、糖化血色素HbA1c5.7-6.4％（可反映過去2-3個月的平均血糖狀況）、口服葡萄耐受試驗140-199mg/dL。

程涵宇透露，前期糖尿病其實是可以被逆轉的，建議透過以下3招改善胰島素敏感性：

▍減重

有助於幫助恢復正常代謝，直接逆轉初期糖尿病，同時有助於血糖控制，甚至已經是糖尿病的人（過去6年內被診斷患有2型糖尿病），原先過重或肥胖者，可透過減重讓糖化血色素小於6.5％。

▍運動

每天運動30分鐘有助於減脂抗發炎，能改善血糖及胰島素敏感性。

▍足夠膳食纖維

足夠的膳食纖維能控糖、改善腸道菌平衡，攝取15g～35g膳食纖維可降低空腹血糖、糖化血色素、血脂、體重和身體發炎反應。

【糖尿病8大危險因素】

●最強危險因素－肥胖

直接導致胰島素代謝異常。過重、肥胖、體脂高，增加罹患糖尿病風險。

●久坐不動－慢性發炎

更容易有肥胖問題，造成身體慢性的發炎狀態，胰島素敏感性也變差。

●高油高醣飲食－促進身體發炎反應

升高血糖血脂，造成身體發炎狀態，擾亂代謝。

●含糖飲料－增加糖尿病風險

含糖飲料與糖尿病發展有關，同時還可能吃進更多熱量導致肥胖造成糖尿病。

●腸道菌失調－代謝紊亂

腸道菌調節免疫系統和身體發炎狀況，維持人體正常代謝，但如果菌叢失調、腸道屏障改變，會導致代謝混亂。

●父母有糖尿病－小孩得糖尿病機率40％

糖尿病與遺傳易感性有關係，但是有許多研究發現可以透過健康飲食、正常體重、運動來改善。

●妊娠糖尿病史

懷孕時曾有妊娠糖尿病，在產後5～10年內會有40～60％的機率發展成糖尿病。

●多囊卵巢綜合徵史

多囊性卵巢症候群是一種生殖內分泌性疾病，約有40％的多囊性卵巢症候群的病人在診斷的同時就合併有肥胖問題，發生糖尿病、心血管疾病的機率增加。