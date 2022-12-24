身心障礙者常受情緒、行為困擾，需要照顧據點或機構服務人員照顧。國立中央大學高階主管企管（EMBA）碩士班110級、莫力美國學校長期關注障礙者情緒行為議題，今分別捐贈10萬元及6萬元給新北市社會局，希望協助有需要的障礙者，接受必要的心理治療。

莫力美國學校負責人李俞屏表示，她長年從事教育工作，關注情緒障礙議題，她身兼和平扶輪社秘書，曾媒合扶輪社捐款給重慶國小，改善遲緩生學習及接受療育課程，因此趁著歲末年終，邀集師生、家長一起募集物資，做愛心捐贈，手作的200包聖誕雪花酥也獲得各地認購，將6萬元義賣所得全數捐出做公益。

中央大學EMBA 110級班代林勇國說，同學透過莫力美國學校獲知情緒障礙議題，經分享後獲全班熱烈響應，共同募集10萬元，贈予社會局，希望障礙者能獲得接受心理治療服務的機會。

社會局副局長許秀能表示，身心障礙者因為障礙特質無法有效表達需求或想法，需要較長時間適應環境變動，因此會出現情緒行為的困擾，必要時須轉介心理治療或心理諮商，謝謝2個單位拋磚引玉，減輕家庭照顧者或服務據點工作人員的負擔壓力。