《鈴芽之旅》是新海誠導演暌違3年推出的動畫作品。（車庫娛樂提供）

由動畫大師新海誠導演暌違3年推出的動畫作品《鈴芽之旅》日前在日本上映後，除了以三天18.8億日幣票房打破《你的名字。》、《天氣之子》的首週末開片票房紀錄，成功刷新導演個人生涯紀錄之外，更蟬聯3週日本票房冠軍，目前日本票房已突破94億日幣（約21.5億台幣），被日本媒體盛讚創下「火箭級」的驚人紀錄。片商也終於宣布《鈴芽之旅》將定檔於明（2023年）3月2日在台盛大上映。

新海誠導演向來擅長透過令人屏息的絕美畫面搭配直擊心靈的音樂打造出「新海誠世界」，其獨特的動畫美學，讓他的作品在日本國內外皆掀起一股熱潮，不論是在日本寫下250億票房神話的《你的名字。》或是描繪離家少年與擁有能使天氣放晴能力的少女邂逅故事的《天氣之子》，都深受全球觀眾的喜愛。這回新作品《鈴芽之旅》是以日本各地的廢墟為舞臺，描繪少女鈴芽前往各地將成為災難根源的「門」陸續關上的過程中，達到自我解放和成長的動人故事。

除了導演、劇本與原作依舊由新海誠本人擔綱外，更集結許多新海誠過去作品的黃金幕後陣容，包括負責角色設計的田中將賀、擔綱作畫導演的土屋堅一，以及新海誠作品中不可或缺的美術導演丹治匠等。電影配樂部分，新海誠不僅3度與日本人氣搖滾樂團「RADWIMPS」攜手合作，更力邀於日本、好萊塢兩地皆十分活躍的知名作曲家陣內一真，聯手創作電影配樂與主題曲，可說是新海誠作品史上最強的音樂團隊，而在預告片中演唱〈すずめ〉一曲驚豔全球的神祕女聲，則是由TikTok上備受關注的女性歌手十明所演唱，其深刻且沁入心靈的細膩歌聲可說是一舉擄獲「RADWIMPS」主唱野田洋次郎和新海誠的心，也替這部電影帶來不同的感動。

至於配音演員方面，新海誠導演經歷多達1700人的試音選拔過程後，最終欽點19歲的女演員原菜乃華作為女主角「岩戶鈴芽」的配音人選，男主角「宗像草太」則由傑尼斯團體「SixTONES」成員松村北斗擔綱聲演，也是2人首度為動畫獻聲演出的作品，對於他們在片中的演出表現，新海誠導演也給予很高的評價。此外，片中的其他角色也分別由深津繪里、染谷將太、伊藤沙莉、花瀨琴音、花澤香菜、神木隆之介等人氣演員和聲優擔任聲演，如此豪華的配音陣容，勢必將帶給觀眾一場極致的聲音饗宴。