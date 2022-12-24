位於新北市三重區中興橋旁的鴨鴨公園，從今(24)日開始舉辦「2022鴨鴨公園地景藝術展」，一路展至明年1月29日，今年鴨鴨公園以「童話森林夢遊時光」為主題，有夢遊時光門、小鴨彈珠糖、國王皇后西洋棋、栗子下午茶、蘑菇花房等期間限定的河濱童話美景，而且超萌的鴨鴨還換上可愛新裝，希望讓大家重溫兒時最純粹的驚喜與感動，在河濱公園來一場童話森旅行。

今天的開展活動除了邀請深受小朋友喜愛的YOYO家族帶動跳外，還有氣球達人秀、歌手演唱等表演，地景周邊也有闖關攤位、趣味DIY、輕食市集及泡泡體驗等一連串活動；其中攤位闖關成功者再與地景裝置藝術拍照上傳分享，即能免費玩扭蛋機，限量1500份，活動內容相當豐富，讓現場民眾有得玩有得吃又有得拿。

新北市高灘地工程管理處代理處長張修銘表示，每年鴨鴨公園都會以不同風貌和大家見面，尤其今年隨著疫情鬆綁，特別選在平安夜這一天開展，希望能把平安與歡樂送給大家。白天晚上各有不同景色，歡迎大家一定要來體驗，帶著你的手機、相機，及一顆童心來這裡感受童話風情的鴨鴨公園。

現場民眾陳小姐表示，這次的鴨鴨公園太可愛了，好像回到小時候，也像走進故事書裡，每個場景都很好拍，白天歡樂有趣，晚上點燈很浪漫很療癒人心，親子、情侶、網紅們都很適合到此一遊，很開心每年來鴨鴨公園都能有不同的驚喜。