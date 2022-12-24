穀保家商化身的新北藍在「新北富邦U18棒球邀請賽」冠軍戰以7比1擊敗新竹市，締造5連霸，總教練周宗志認為這次盃賽最大收穫就是登板3場的陳睦衡，尤其此役他成功化解危機，接下來的高中木棒聯賽甚至明年玉山盃，都會成為投手群中的可用之兵。

陳睦衡今天在4局下2出局、一二壘有人的時候登板，三振掉代打的余郡霖，踩住煞車，只讓新竹市追回1分。陳睦衡表示，當時自己剛進牛棚熱身沒幾球就接獲教練團詢問狀況，「雖然還沒丟幾顆，直球狀況也不是很好，但還是跟教練說我可以，結果今天變化球都能丟進好球帶。」

這次盃賽陳睦衡3次登板都沒讓任何打者上壘，這是他在富邦U18最滿意的地方，另外他也提到，這次比賽中發現如果變化球投得準的話，對掩護速球有很大幫助。

總教練周宗志也認為陳睦衡是這次盃賽投手群中最大收穫，「3場登板，尤其在冠軍戰面對危機還是可以很冷靜收拾掉，這是我們比較想看到的，代表選手有這能力，也持續在成長中。」

教練團希望陳睦衡可以扛起「拆彈」任務，周宗志認為他是有這樣的能力，接下來登場的木棒聯賽甚至明年玉山盃，會成為可用之兵。

雖然登板表現不俗，陳睦衡這次在攻擊端手感卻較為冰冷，「這次投這樣滿開心的，只是打擊方面表現不好，之後要想辦法平衡一下，雖然二刀滿難的，但還有時間調整。」

在木棒聯賽開打前，陳睦衡也要針對肌力作加強，「這次連3場登板速度掉滿多的，代表我的肌力有落差，而且我還要肩負野手，肌力必須要更好，不然在比賽後段遇到更強對手體力已經下滑，這樣比較危險。」