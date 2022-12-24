現今動保意識抬頭，桃園市觀音區市議員當選人吳進昌服務處近期開始籌組觀音區「旺喵人關懷協會」，目前正召集協會發起人。吳表示，過去擔任里長期間舉辦許多關懷流浪貓狗活動幸運獲獎，要捐出獎金作協會基金，替觀音爭取寵物友善公園，持續推動浪浪結紮，也呼應國民黨桃園市長當選人張善政寵物政見，一起打造寵物友善城市。

吳進昌表示，過去發起許多關懷野貓野狗活動，連3年分別獲得「桃樂動物友善城市計畫」協助推廣源頭管理絕育優良獎、推動動保績效寵物登記優良獎、推動動保績效特優獎，累計總獎金5萬元，決定拋磚引玉，號召志同道合的鄉親籌組觀音區旺喵人關懷協會，並將獎金作為協會基金。

這次發起籌備協會，吳進昌服務處工作人員許書芳也是幕後推手之一，她分享，從小就相當關注流浪動物議題，並靠自己的力量默默耕耘，目前家裡有領養1隻狗、2隻兔子、2隻鳥，最近還飛來1隻受傷的鴿子，全是她細心照顧的家人，今年吳進昌競選時，他們對動保的想法一拍即合，便著手開始規畫。

許書芳提到，觀音沒有寵物友善公園，飼主只能帶寵物到綜合運動場附近放風，若協會順利成立，首要爭取在觀音閒置土地增設寵物友善公園，並透過協會的力量，以其他縣市為借鏡，或許能結合市集、餐車等元素，讓這座公園成為大小朋友周末休憩熱點。

許書芳也說，桃園市動物保護教育園區位於新屋海邊，地點較偏遠、較少人關心，盼打造協會成為一座橋梁，與動保園區和學校合作，透過舉辦活動及結合學校教育，不僅讓外界看見園區內有一群戰士正為毛孩奮鬥，增加外界與園區的互動，也將動保教育向下扎根。日前服務處也帶著物資到園區慰問，感謝園內員工的辛勞。

吳進昌表示，協會的發起也呼應張善政的「寵物善城市」政見，包括增設寵物友善公園、強化動保與生命教育、落實TNVR等。協會籌組需要30名發起人，預計農曆年後正式啟動籌備計畫，歡迎觀音區愛護動物人士共同參與。