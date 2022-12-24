立法院本會期快結束，內閣即將改組的說法傳得沸沸揚揚，農委會主委陳吉仲22日也對個人去留做出表示，稱「自己從學校借調來擔任農委會主委，借調結束後就要回學校」。前立委林濁水對此怒批，陳吉仲根本沒有把政治當志業，只是個當官的過客。

由於內閣改組議題備受外界關注，陳吉仲近期也對此做出多次回應，先是在備詢的時候提到，「自己從中興大學借調，借調時間到了就會回學校，畢竟政務官無法永遠待在同個位置」。23日接受「官我什麼事」專訪時又脫口而出「來自農村，那也會回歸農村」，並強調自己退休以後，想要好好的來種地瓜葉。

綠營大老林濁水怒批，陳吉仲對於是否留任表示「我來自學校，要回到學校」，換句話說就是「我當官是過客，不過飄撇一下，搖擺一下，既然不讓我搖擺了，我就揮一揮衣袖走了。」

林濁水還反諷，學者韋伯曾說過「以政治為志業」，但這種理念「根本是西方人落伍不過的思想！哪裡比得上東方的陳吉仲們。」他也強調，「政務官以學者、技術官僚為主，是中國儒家傳統，這是其他民主國家所沒有的，當儒家和民主體制送作堆，適應不良就會變成常態。」