台灣羽球男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯今年打出佳績，10月時在BWF超級750系列法國羽球公開賽打下亞軍，寫下兩人合拍以來在此層級最佳成績，回顧這一年，盧敬堯認為收穫許多，尤其是在面臨低潮時如何堅持下去。

今年10月「楊肉盧」在歐洲3站表現亮眼，雖然丹麥公開賽止步8強，但轉戰法國後兩人狀態升溫，還曾在首輪拍落男雙世界排名第2的印尼組合蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon），一路過關斬將挺進決賽，最終拿下亞軍。

歐洲最終戰來到德國，楊博涵／盧敬堯在決賽拍落同胞李哲輝／楊博軒，在「台灣內戰」中勝出，也收穫生涯首座超級系列賽冠軍。回顧今年球季，盧敬堯認為，有遇到低潮但也有突破的時候，過程中學到很多，「尤其是在低潮時如何堅持下去。」

雖然今年下半年打出不錯的成績，但盧敬堯認為明年是更重要的一年，「因為奧運積分開始累積，我跟博涵都很想參加奧運，也一直朝著這個夢想努力，希望能夠搶下奧運積分朝著目標前進。」

對於新球季規劃兩人也已有安排，明年一月從馬來西亞展開賽事，接下來轉戰印度、印尼，也因為參加比賽兩人已經許久未在台灣過年，盧敬堯說：「明年更重要的是亞運，我跟博涵沒打過個人賽，希望可以奪牌。」