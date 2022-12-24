「2022新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」今(24)日在新莊棒球場上演頂尖對決，總決賽由新北藍隊對上新竹市隊，終場新北藍隊以7比1拿下勝利，賽後緊接著辦理閉幕典禮，頒發前4名團體獎及最有價值球員、全壘打獎等個人獎18名，為此次賽程劃下完美句點。

下午冠軍戰由賽事代言人、旅日投手王彥程擔任開球嘉賓，王彥程畢業於穀保家商，是本賽事的第1屆選手，同時也是今年U-23世界盃代表隊成員，他以學長的角色，勉勵青棒學弟們，勇於設定目標，不要怕辛苦，把握每一個上場機會，為高中階段棒球生涯留下璀璨的紀錄。

本屆賽事經歷32場賽程，最終冠軍由新北藍隊獲得，亞軍為新竹市隊、季軍為新北白隊、殿軍為高雄市隊；個人獎部分由高雄市隊林育辰獲投手獎、新北藍隊周宗志教練獲教練獎，同樣新北藍隊的劉俊緯則以優異表現獲得大會MVP。

新北市副市長劉和然出席頒獎時，也期許參賽球員們持續精進，並相約明年國內外好手齊聚競技，體驗新北棒球運動城市的魅力；他表示，新北市特別在賽事輪空日規畫在地文化觀光之旅，包含八里至淡水的左岸之旅、猴硐貓村、九份至金瓜石的山城之旅、鶯歌至三峽的藝文藍染陶藝、礦坑體驗之旅等，更於晚間安排至新北歡樂耶誕城，讓球員享受濃厚佳節氣氛。

教育局表示，近年賽事雖然無法邀請國外隊伍參賽，新北仍堅持賽事「GO ALL OUT全力以赴」精神，以城市交流為定位，積極邀請各縣市組隊參加，期許更多新生代球員加入燃燒棒球魂的行列。

教育局指出，此外富邦金控連5年冠名贊助，除具體實踐其正向力量的品牌精神外，亦拋磚引玉讓賽事贊助合作的企業夥伴逐年增加。感謝各企業攜手力挺新北棒球，未來歡迎更多企業共同參與賽事合作，成為棒球運動發展的正能量。