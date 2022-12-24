ACIP在10月會議中通過，曾接種BA.1疫苗的民眾，只要間隔3個月（84天），可評估自身風險，接續接種BA.5疫苗。因BA.1疫苗在9月24日起開打，接種過的民眾近期已可繼打BA.5疫苗。近期新冠肺炎新一波疫情再起，中央流行疫情指揮中心預估年後將達疫情高峰，專家呼籲民眾，不論是否曾接種BA.1疫苗，都應在前1劑打滿3個月後接種BA.5疫苗，尤其是長者、潛在疾病者、免疫不全者等高風險族群。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，過去一周本土疫情連續升溫，最近歐美國家的校園也開始放假，接下來將有一波學生返鄉潮，加上台商返台，不排除會將新興變異株帶入國內，並在新春佳節聚會中傳給親友。以台灣疫苗接種情況，加上自然感染產生的免疫力，預估接下來出現大流行的機會較低，但仍須留意春節返鄉對疫情的影響。

黃高彬表示，目前大陸主要流行的是BF.7，也有一部分的XBB，歐美流行的是BF.7、BQ.1.1，東南亞國家如新加坡、泰國則以XBB居多。值得擔心的是，BF.7的潛伏期短、傳播力強，R0值可以到10～18.6之間，已逼近麻疹的傳播能力。因此，年紀大、肥胖、有潛在疾病（如氣喘、腎臟病、肝病）、免疫有缺陷、在服用免疫抑制劑的高風險族群，若接種疫苗已滿84天，就需要趕快施打BA.5疫苗，趕在春節群聚之前，提升保護力。

新光醫院副院長洪子仁指出，接種BA.1疫苗的2個月後，保護力就會明顯下降，到了3個月則會更低。如今台灣面臨第3波Omicron疫情，新興變異株如BF.7、BQ.1.1都屬於BA.5的亞變異株，而XBB則屬於BA.2的亞變異株，還不確定哪些會成為下個主流，因此不論是否曾接種BA.1疫苗，都建議在前1劑施打或染疫的3個月後，接種BA.5疫苗，又以65歲以上長者為重中之重。

除施打BA.5疫苗，黃高彬也提醒民眾，在3月中以前，都仍應維持室內外戴口罩措施，例外的情況只有1個，就是在戶外空曠處運動，四周都沒有人的時候。此外，政府也應加強定序，監測接下來的流行病毒株，並加以防範，否則BF.7來襲就「挫咧等」。