《迫降危機》劇組還特別前往波多黎各取景，真實呈現熱帶叢林的凶險。（車庫娛樂提供）

由《全面攻佔系列》動作巨星傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）主演動作災難片《迫降危機》（Plane），由《全面攻佔系列》、《天劫倒數》製片團隊耗資近20億台幣打造，故事描述傑瑞德巴特勒飾演的機長在航行途中因為遭遇風暴，不得不緊急迫降，結果卻意外降落在被武裝份子佔據的小島上，他必須設法解救被挾持的乘客們。

傑瑞德巴特勒近年因在《全面攻佔系列》裡飾演驍勇善戰的美國特勤局探員而聞名，這次他飾演的是一名平凡的機長，因為面臨突發狀況，才被激發出戰鬥本能。他曾經在受訪時表示，比起超級英雄類型的動作片，更喜歡「平凡」英雄的動作片，「我一直都很享受飾演英雄，但不一定得是個身懷絕技的軍人或戰士，因為必要的時候，每個人都有成為英雄的潛力！」另一個要角是由主演超級英雄影集《漫威盧克凱奇》聞名的麥克寇特（Mike Colter）飾演，身為前軍人的他，因為被指控謀殺而必須搭機引渡，作戰能力高超的他究竟有什麼神秘過往，也是該片的一大看點。

令人意外的是，片中武裝份子群聚的「霍洛島」是真實存在的，這裡長期被伊斯蘭教恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）佔領，令菲律賓政府相當頭痛，該組織的頭目更被「伊斯蘭國」指定為菲律賓代表，阿布沙耶夫近年經常在東南亞各地發動爆炸案，甚至綁架外國觀光客以勒索贖金，連台灣人都曾經落入魔掌。為了重現霍洛島上的景緻，劇組特別前往波多黎各取景，真實呈現熱帶叢林的凶險，以實景拍攝創造出綠幕特效所不可比擬的真實強烈震撼場面。

《迫降危機》的幕後團隊也相當堅強，故事由英國暢銷諜報小說家查爾斯康明（Charles Cumming）發想並執筆劇本。查爾斯康明就如同007作者伊恩佛萊明（Ian Fleming），曾在MI6英國軍情六處工作，《時代》雜誌曾將他形容為「最能精準描述英國情報機構的作者」。另外，還有《復仇者聯盟系列》、《變形金剛系列》動作團隊負責打造動作場面、《捍衛戰士：獨行俠》特效團隊負責打造災難場景，將於明年1月25日大年初四在台上映，是春節期間不能錯過的娛樂大作。