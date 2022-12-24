充滿歡樂的耶誕佳節，是大人小孩都期待拆禮物的節慶，台灣手工皮鞋品牌於耶誕夜攜手家扶基金會合作，邀請家扶基金會台北家扶中心的孩子們，寫下聖誕禮物願望卡片，號召林果良品的顧客們一同完成孩子們的願望，為家扶學童們送上50份聖誕禮物，盼這份心意能夠陪伴孩子們度過寒冬。

除此之外，近期品牌積極實踐公益計畫，於今年於今年6月釋出《青年紳士鞋獎助計畫》，為大專院校學子們提供30雙價值5000元的手工皮鞋。更加碼邀請家扶基金會28位大專院校學子，來到林果良品免費挑選合適的鞋款。