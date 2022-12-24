第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開幕。（廖素慧攝）

第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開幕，小選手大集合。（廖素慧攝）

第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽24日在嘉義市立棒球場開幕，有職棒啦啦隊及日僑雷公隊的精采表演，為6天的球賽戰揭開序幕，受到疫情影響，本屆沒有國外球隊，但有日僑學校參與，包括高年級189隊、低年級60隊，共有249隊賽球。

市長黃敏惠、教育部體育署學校體育組蔡忠益組長、中華民國學生棒球運動聯盟理事長竇國詔、美國在台協會高雄分處長黃東偉、旅美選手陳柏毓等人共同擔任開球投手，為6天賽事揭開序幕。

黃敏惠表示，因為疫情，今年無法邀請海外隊伍，但仍有平紀錄的249隊參與，包括澎湖、金門也都遠道而來，還有日僑學校「抵嘉」共襄盛舉，共計高年級189隊及低年級60隊，相當踴躍，諸羅山盃少棒賽是許多棒球小選手的重要競技場，期勉小選手們「快樂打球」，以球會友，打出好成績。

市府教育處長林立生表示，今年是第25屆諸羅山盃少棒賽，賽期自12月23日至29日，在嘉義縣市12處球場比賽，賽制比照往年取最終4名獎勵，另設置個人獎項，包括最有價值球員、打擊獎和最佳9人等。

陳柏毓擔任此次賽會宣傳大使，他曾獲得2016年華南金控盃全國青少棒錦標賽的最有價值球員、2019年U-18世界盃棒球賽冠軍、2020年10月加盟美國職棒匹茲堡海盜隊，簽約金為大聯盟實施限制金額後最高的台灣選手，他期勉陳柏毓小選手們享受球場上比賽的每一刻，認真努力打球就對了。

開幕活動有職棒啦啦隊、吉祥物、日僑雷公隊、大業國中棒球隊及外師，表演精采節目，炒熱現場氣氛，並播出歷年賽事精華影片回顧精彩賽事，再由嘉義市博愛國小棒球隊代表宣誓。