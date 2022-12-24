許多人為了省麻煩、不節外生枝，生活中慢慢學會將就，就連感情也同樣如此，不過《搜狐網》運勢專欄點名4星座在感情當中，不愛了就會轉身走人，最怕互相將就，耽誤了彼此的青春年華。

▍牡羊座

牡羊座個性率直，對於親朋好友都是有話直說，不懂得遮掩，就連感情也同樣如此，一旦遇見心儀對象就會勇敢告白，不愛了也會直接說出來，只因為他們不希望虛耗對方的青春和時間，與其雙方長期承受痛苦的煎熬，還不如忍住短暫的痛苦，當斷則斷，雖然不免被外界認為冷血無情，牡羊座也沒有怨尤，至少他們對自己誠實，不願自欺欺人。

▍獅子座

獅子座是感性動物，尤其面對愛情，最看重的就是感覺，一旦有了感覺，就會對另一半百般呵護；同理，若是感情消散，他們就會找盡各種理由果斷提出分手，就算對方苦苦哀求，獅子座也絲毫不會動搖。

▍處女座

處女座面對愛情同樣很看重感覺，一旦產生好感，就會和對方和睦相處；相反的，對於毫無好感的追求者，處女座反而會產生厭惡，回絕對方所有的示好，並且盡可能避免與對方有所交集，因此更別說什麼將就了，畢竟處女是最講究的星座。

▍天秤座

天秤座相當理性，無論是處理日常事務，或是在感情上，都能理性的將普通異性朋友和心儀對象之間的界線劃分得一清二楚。對天秤座而言，有好感和有感覺是兩回事，前者能夠成為朋友，後者能激起天秤想要和對方在一起的衝動，否則他們寧願單身而不願意隨意將就任何一段感情。