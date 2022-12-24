玉山高山茶冬茶評鑑頒獎，南投縣長林明溱、立委許淑華等人將特等獎牌匾頒給得獎茶農歐璟鴻。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

信義鄉農會梅子夢工廠舉辦的「踏雪尋梅」活動24日開鑼。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

寒流來襲、天氣冷颼艘，不過500人體驗梅子泡菜DIY熱鬧滾滾。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣信義鄉農會梅子夢工廠舉辦的「踏雪尋梅」活動24日開鑼，即使寒流來襲、天氣冷颼艘，不過500人體驗梅子泡菜DIY等活動，並舉行玉山高山茶冬茶評鑑頒獎，特等獎由巫宥緯、歐璟鴻奪得，活動會場熱鬧滾滾，南投縣長林明溱、立委許淑華也到場同歡。

信義鄉農會舉辦的「踏雪尋梅」系列活動開鑼日吸引大批遊客到場，如500人以農會自行研發的「吱吱醬（梅子酸辣醬）」DIY泡菜，及手洗愛玉、梅花DIY，梅花DIY就是用爆米花插在梅枝上，別有一番風味，吸引大人、小孩一起製作。

林明溱表示，信義鄉除了梅子、高山蔬果產業，高山茶也很出名，南投茶產量居全國之冠，近年銷往中國約3000噸茶葉的盛況不再，他雖然即將卸任，未來將攜手新科縣長許淑華，繼續開拓南投茶的新市場。

許淑華則說，信義鄉不只有梅花季，還有櫻花季，同時也是高山茶的茶區，未來就任縣長會結合在地農產，大力推廣觀光，也會和團隊打響南投茶品牌，並銷往中國與歐美等地，為農民謀生計。

信義鄉農會指出，梅花花況不到1成，不過寒流一波波，氣溫持續下探，雖然是乾冷鋒面，不過山區清晨、入夜都有露水，有了水氣滋潤，預計元旦過後，枝條上的白色花苞會陸續綻放雪白花朵，「踏雪尋梅」主題日元月8日在牛稠坑柳家梅園登場，將有扛橡木桶、夫妻揹負等趣味活動。