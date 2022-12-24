屏東縣長潘孟安（穿西裝）任內最後一次公開行程，與民樹下談天，盡展親和力。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安（穿西裝）任內最後一次公開行程，與民樹下談天，盡展親和力。（謝佳潾攝）

除與民樹下談天外，潘孟安還要邀請大家來總圖當總編輯。（謝佳潾攝）

除與民樹下談天外，潘孟安還要邀請大家來總圖當總編輯。（謝佳潾攝）

屏東午後陽光溫煦，縣長潘孟安任內最後一次公開行程也格外溫馨，他坐在總圖的大樹下與民談天，好不愜意，有民眾希望他到中央把更多資源帶回屏東，有人則關心他要照顧好身體，「不要再胖下去」，瞬間引起哄堂大笑，同時也展現出他與民眾零距離的親切感。

這場樹下談天在潘孟安與民眾的談笑中、愉快地進行著，特地從東港前來的謝姓民眾對著潘孟安說，希望全台灣第1名的安安縣長，休息一小段時間就好，之後一定要去中央，把更多資源帶回屏東，「大家都在等你回來哦」！

另有民眾對著潘孟安打趣道，「我要罵你一下」，隨後感性地說，潘孟安真的把8年當作80年來做，她20歲離開屏東到外地求職，30年後回來落葉歸根，看到屏東好進步，尤其是長照部分，「所以請你一定要好好保重身體，不可以再胖下去了」。

此話一出，全場哄堂大笑，潘孟安也笑得合不攏嘴，隨後1名女孩的發言，更是把全場氣氛帶到最高潮。女孩說：「我覺得安安縣長很厲害，因為他當了8年的縣長，都沒有長白頭髮。」潘孟安聽聞後先是大笑，接著誠實地說：「我的頭髮是染的」。

會後潘孟安指出，面對卸任，心情很輕鬆、如釋重負，但還是要堅守崗位到最後一刻，今天早上除有公務行程外，也在督促明天的交接事宜，而下午這場公開行程是幕僚別出心裁的安排，除與民樹下談天外，還要邀請大家來總圖當總編輯。

他說，縣府雖以各主題出版雙月刊《Amazing Pingtung》，展示各個面相的屏東，但大家關注的公共政策不一樣，所以這次讓民眾自己當總編輯，以既有的素材編篡成一本專屬的書，很開心能在即將卸任之時，與大家一起完成這麼有意義的事。