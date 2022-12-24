台北時間12月24日，美國總統拜登簽署「2023財年國防授權法案」，其中包括多項涉華內容，中國國防部發言人譚克非回應，該法案肆意干涉中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政，不容任何外來干涉，美方無權說三道四。譚克非強調，中國人民解放軍將一如既往嚴陣以待，堅決捍衛祖國統一和領土完整。

譚克非表示，美方公布包括多項涉華負面條款的「2023財年國防授權法案」，罔顧事實渲染「中國威脅」，肆意干涉中國內政，為增加軍費、維持霸權尋找藉口，企圖將充斥臆斷與偏見的國內法案凌駕於國際關係基本準則之上，這不僅損害中國國家主權、安全、發展利益，同時也將毒化中美兩國兩軍關係。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

譚克非表示，中國堅定不移走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，始終以實際行動維護世界和平、促進共同發展，推動構建人類命運共同體。中國軍隊發展壯大、走向世界，始終是維護世界和平穩定的堅定力量。這一點國際社會有目共睹、不容詆毀。

譚克非表示，與此形成鮮明對比的是，美國頑固奉行本國利益優先，為一己私利肆意對其他國家發動戰爭、製造衝突，造成大量無辜平民傷亡和流離失所。事實一再證明，美國才是國際秩序的直接威脅、地區動蕩的幕後推手。

譚克非強調，解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政，不容任何外來干涉，美方無權說三道四。一個時期以來，美方不斷虛化掏空歪曲一中原則，頻繁對台軍售、加強美台軍事勾連、炮製損害中國主權的涉台法案文件，這只會嚴重危害台海地區和平穩定，推高中美軍事對抗風險。中國人民解放軍將一如既往嚴陣以待，堅決捍衛祖國統一和領土完整。

譚克非呼籲，中方敦促美方摒棄零和博弈的執念，客觀理性看待中國國防和軍隊建設，切實尊重中方核心利益和重大關切，與中方一道貫徹好、落實好兩國元首共識。只有這樣，中美兩軍關係才有可能重回正軌。