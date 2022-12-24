香港特首李家超24日宣布，大陸政府已同意香港可以與大陸逐步有序實現全面「通關」。

李家超完成在北京的述職行程返抵香港，他宣布，大陸同意有序、逐步通關，港府會積極與大陸相關部門聯繫，尋求可行方案交中央審批，並即時成立「通關事務協調組」安排細節，目標1月中前落實。

大陸央視此前報導，大陸國務院總理李克強22日在北京中南海紫光閣會見來京述職李家超，在談到港府和市民普遍關心的香港與大陸通關問題上，李克強表示，隨著疫情防控優化調整措施的有序推進落實，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與大陸人員往來逐步恢復正常。

香港立法會議員田北辰透露，港鐵已收到通知，高鐵要準備隨時通車，估計明年1月初會有措施推出，不需等到農曆新年後。

近日港媒也相繼報導陸港最快將於1月上旬通關，港府為此正積極籌備。香港衛視21日報導，中國將於2023年1月3日起，不再採取入境人員前往隔離設施集中隔離的措施，將優化為「0+3」，也就是只需3天醫學監測。