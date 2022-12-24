近幾年房價高漲，連聖誕老公公的房子價格都在漲。根據美國線上房屋買賣與租賃平台Zillow的估價，聖誕老公公的房子過去一年來大漲12％。

Zillow從2016年開始，把虛擬出來的聖誕老公公房子首度登錄在其網站上，並以Zestimate估值來吸引民眾的注意，為大家在聖誕節增加節日氣氛。

根據Zillow所設計的條件，聖誕老公公房子是位於北極的三房兩衛獨棟原木房子，目前估值115萬4,137美元（逾3,500萬台幣），跟六年前首登時略高於65萬美元相比，迄今已累漲77％。

聖誕老公公房子坐落在25英畝的土地上，屋內面積2,500平方英尺，是1822年建造。雖然極富懷舊氣氛，但在2013年重新裝潢後，室內有許多買家喜愛的現代設計與設施，例如從地板連接天花板的壁爐，和可供烘焙的大廚房。

透過照片和3D的瀏覽，能看到更多屋內有關聖誕老公公的生活細節，像製造玩具的工作桌和用來縫製泰迪熊的縫紉機。

除了聖誕老公公的臥室外，網站還可以讓大家瀏覽其房子所在精靈村，觀看幫聖誕老公公製造玩具的小精靈們活動與居住的地方長什麼樣子。

Zillow表示，目前已有逾300萬人瀏覽過聖誕老公公的房子，是其網站上最多人瀏覽的物件之一。

在瀏覽完聖誕老公公的房子後，還可以透過Zillow網站上的連結，連上由北美防空司令部（NORAD）運作的公關網站「追蹤聖誕老公公」（Tracks Santa）讓小朋友在聖誕節前夕，追蹤聖誕老公公的馴鹿雪橇到什麼地方派禮物。

Zillow房市趨勢專家彭德爾頓（Amanda Pendleton）說，每年到Zillow網站瀏覽聖誕老公公的房子，已經成為新而高科技的假日傳統。