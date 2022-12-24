人潮等於錢潮！台中市好禮協會看準台中捷運市府站單月達11.4萬人次的搭乘數，邀集該協會18家伴手禮名店，攜手進駐市府站3樓成立「好禮幸福館」，搶攻捷運人潮商機，今（24）日正式開幕營運！

自2015年成立以來，致力於推廣台中特色伴手禮的台中市好禮協會，邀集18家業者進駐中捷市府站，都是台中十大伴手禮票選總分最高的前50名店家，獲台中市政府頒贈「好禮標章」認證的優良店家，包括鯊魚挑嘴、蜜友冰棒、以諾莊園、台灣精華食品、金匠、法布甜、巧遇農情、PINTRUE、丸文食品、蘭馨堂、久久津乳酪本舖、茶境天使、津醬、ㄛ店 o.shop、玄羽滴雞精、梨子咖啡、韻見果乾、恆富創新。

台中捷運綠線自去年4月通車以來，搭乘人數已於今年9月突破千萬人次。而運量最大的前二站分別為台中高鐵站及市府站；其中，市府站今年11月平均入出站人數高達約11.4萬人次。

「好禮幸福館」台中18家特色好禮，開幕首日全館消費滿500元，即可免費參加一把抓吉利趣味活動，單手抓滿抓足通通帶回家；此外，自今日起至明年1月20日，部份業者將不定時推出特價優惠或買一送一等驚喜好康！

歡慶「好禮幸福館」今日開幕，以諾莊園-SOD紅薑黃本舖，開幕首日祭出SOD紅薑黃植物素食膠囊，買二送一；「久久津乳酪本舖」蘋果米餅及藍紋乳酪米餅，二盒特價398元；「玄羽滴雞精」即日起至明年1月20日，買一送一；「鯊魚挑嘴」三兩烏魚子，特惠價850元，即日起至12月30日，每日加碼買一送一，限量一組；「蜜友冰棒」今日推出買二送一；「茶境天使」Angelos Tea-彩虹茶包隨手袋買二送一，限量100組。