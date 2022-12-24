中國人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴24日在中國財富管理50人論壇‧2022年會上表示，針對房地產企業持續下滑，採取更大力度的政策措施，支持房地產市場平穩發展。

香港信報報導，王一鳴指出，11月房地產數據進一步回落，說明政策力度仍需加大，需要研究推出新的政策措施，改善房企資產負債，有效增加住房供給。他認為，本輪房地產調整有深層次因素涉及到房地產市場周期和發展模式重建，中期還需研究推出治本之策，構建房地產發展新模式。

此外，王一鳴表示，明年隨著優化疫情防控措施積極效應逐步顯現，大陸經濟有望明顯回升，但經濟整體好轉並不是自然而然就能實現的；既要增強信心，也要對經濟修復的複雜性有足夠的估計，實現經濟運行整體好轉，仍需付出更大努力。

王一鳴指出，應該看到長達3年的疫情反覆衝擊，對大陸經濟運行影響深遠，大量中小企業面臨困境，企業和居民家庭資產負債表受損，債務持續積累，槓桿率繼續攀升，投資風險企業投資風險偏好下降，家庭消費更趨謹慎，各類潛在風險逐步暴露；無論是擴大國內需求，還是優化供給結構，都要以改善預期，提振信心為前提。

他認為，要緊緊抓住當前改善預期，提振信心的窗口期，提振企業家信心，提振消費者信心，採取對增強市場信心有關鍵性作用的務實行動，讓過去3年積蓄的發展動力併發出來。提振企業和企業家信心，要對症下藥，消除市場顧慮，讓企業和企業家吃定心丸，而最緊迫的是要調動民營企業和企業家的積極性。

他強調，隨著擴大投資，拉動經濟增長的空間逐步縮窄，過多依靠財政投入和信貸投放擴大投資，不僅投資的邊際效率不斷下降，還會增大地方政府債務規模和潛在風險。因此擴大內需要改變重投資，重物不重人的狀況，更加注重擴大居民消費，財稅政策，也要給居民減稅降費。

王一鳴指出，金融政策要有利於促進居民擴大消費，明年疫情防控放鬆後，被壓抑的消費動能會聚集釋放，特別是受疫情衝擊較大的旅遊、餐飲、交通、住宿等服務消費，或將出現補償性反彈，但消費的持續恢復，仍有待居民家庭資產負債表的修復。

他認為，要通過擴大公共服務支出，提高受疫情影響較大的中低收入群體的消費能力，支持居民剛性和改善性住房需求，鬆綁房地產限購限貸政策，鼓勵金融機構降低按揭貸款利率，積極恢復旅遊等服務消費，釋放出行消費的巨大潛力；消費是經濟循環的終點，也是新起點，只有億萬消費者消費熱情被激發出來，願消費、能消費、敢消費，國民經濟才會形成良性循環，經濟才會充滿活力。

王一鳴稱，應當以實際行動來亮明態度，在確實解決問題中回應市場關切，穩定市場預期，提振市場信心，如針對平台經濟增勢減弱問題，推出支持平台經濟發展的政策措施。他表示，要抓緊推出支持平台經濟規範健康發展的具體措施，集中推出一批綠燈投資方案案例，把握好監管和企業發展的關係。