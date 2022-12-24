國民黨立委林奕華將出任台北市副市長，預計明年2月上任，依規定其留下的台北市第六選區（大安區）立委不需補選，引發討論。國民黨立委費鴻泰透露，林奕華去當副市長，掙扎了很久，因為剛選完。而在立法院時，他也問過林奕華，她當然希望當立法委員；但是費鴻泰覺得新科市長蔣萬安很需要林奕華。

針對林奕華明年2月上任的做法，費鴻泰23日在政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得各有優劣點，他相信一定經過慎重的考慮，因要考慮到國民黨在大安文山議員裡面， 會不會有矛盾。林奕華去當台北市副市長，她掙扎了很久，因為剛選完。而在立法院時，他也曾問過林奕華，她當然希望當立法委員；但是費鴻泰覺得新科台北市長蔣萬安很需要林奕華。

費鴻泰透露，事實上，林奕華在今年5、6月份擔任總幹事前，蔣萬安曾到他的辦公室來問他，希望可以給一點意見。他建議找林奕華，林奕華在地方上服務很周到之外，跟很多團體也很熟。

資深媒體人尹乃菁則認為，她覺得再選真的是太累了，覺得有點勞民傷財。至於大安區有一些中央級的事務。她認為，國民黨在立法院這麼多人還可以啦。費鴻泰補充指出，林奕華的服務處有不分區立委曾銘宗接，林奕華的事情通通由不分區立委李德維來做。