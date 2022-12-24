迎接2023年彰化建縣屆滿300年，彰化市公所廣發「英雄帖」邀約300位藝術家與名人共同參與彩繪燈籠，傳遞彰化的文化符碼和藝術，並將作品將懸掛在國定古蹟元清觀，以及關帝廟及慶安宮等景點上，一起為彰化祈福，並結合古蹟廟宇，點亮觀光。

彰化市長林世賢表示，彰化市公所在歷史的交會點，以充滿喜慶快樂的心情，隆重迎接彰化未來300年！彰化古城有文化，到處充滿故事，值得市民來重溫，也邀請更多朋友來一趟深度旅遊，感受歷史的厚度。

林世賢表示，從2019年起，公所推動「古城提燈籠」，年年舉辦，已經成為彰化市的節慶傳統，透過提燈點亮，用不一樣的眼睛，欣賞彰化古城的建築、人文之美，也熱絡彼此的情誼。

「古城提燈籠」除了邀請一起來彩繪，擴大參與感，提燈踩街感受嘉年華氣氛，也將舉辦論壇、出書等文化活動，共同集思廣義，探討未來300年，要如何再深化彰化的文化產業與觀光產業等發展。

彰化市公所這次邀約300位藝術家彩繪燈籠，彩繪內容包括：古蹟、歷史建築、彰化文學家作品詩詞、代表性的動、植物及具彰化特色的意象等。

「讓萬盞燈籠沒有一盞一樣」，林世賢表示，除了藝術家參與，也邀請市民大眾一起揮灑彩筆，一起來替彰化人祈福，期望大家一起來感受這片土地300年來的記憶、感動與喜悅。所有的作品將懸掛在國定古蹟元清觀，以及關帝廟及慶安宮等重要景點上。