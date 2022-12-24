今年全球股市受到戰爭、通膨及升息等因素普遍下挫，素有「華爾街股神」之稱的巴菲特，今年來大舉買進能源股，隨油價上漲股價攀升，旗下波克夏（Berkshire Hathaway）投資績效擊敗大盤。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）預告，他猜巴菲特會趁明年市場恐慌之際，逢低抄底基本面強勁的企業。

商業內幕報導，兼任SpaceX和推特（Twitter）執行長的馬斯克在談話中表示，「我猜巴菲特會在明年買進大量股票」。馬說，若一家企業擁有強勁的基本面，但市場正在經歷短期恐慌賣壓，這很明顯就是買進股票的大好時機。

波克夏執行長巴菲特擅長在市場尋找被低估的企業，並進行長期投資。波克夏花費各以13億美元的成本買下可口可樂和美國運通，最終2家公司都成為價值超過200億美元龐然大物，進而讓巴菲特獲利不小。

巴菲特以在股市動盪之際買股而聞名，由於創紀錄的通膨、大幅攀高的利率，以及經濟衰退隱憂，馬斯克擔憂利率上升及低迷的經濟將打擊汽車需求，並拖累股市。堅信市場陷入焦慮將為巴菲特創造買進的機會。