九合一大選戰，國民黨大獲全勝。根據《台灣民意基金會》2024年總統大選民調，國民黨新北市長侯友宜以38.7%的支持度，領先民進黨副總統賴清德的29%、和民眾黨主席柯文哲的17.8%。國民黨台北市議員汪志冰表示，侯友宜在新北市長選舉大勝，形勢大好。

汪志冰今(24日)在香港媒體《中評社》專訪中表示，國民黨大勝，被點名角逐2024大位的有侯友宜、國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康等人。其中，侯友宜這次新北市長選舉贏了民進黨的林佳龍近46萬票，形勢大好。

不過，汪志冰也認為，大家願意參選是好事，但重要的是勝選，應該將百姓過好日子放在第一位，因此必須團結。否則像打籃球上半場打得很好、猛進三分球，結果下半場體力不支、出一堆毛病，重蹈2018年九合一大勝、2020大選卻因參選者眾導致大敗的覆轍，如此一來百姓會再失望，國民黨就難翻身了。

另外，針對民眾黨主席柯文哲2024總統之路？汪志冰覺得，柯文哲8年台北市長的政績不是很好，很難說服其他縣市民投票給台北市。柯文哲口口聲聲說要有公開透明的操守，結果民眾黨推出來的人選卻沒有好好篩選過；況且民眾黨全國縣市議員得票率低，而要選總統是要靠地方點、線、面，他光靠現在逐漸遞減的魅力，加上之後又沒有台北市府的資源，他的總統之路會有很大的問題。