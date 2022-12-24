，台南市長夫人劉育菁（左二）蒞臨為活動揭開序幕。（新營醫院提供／張毓翎台南傳真）

為慶祝75周年院慶，衛福部新營醫院24日舉辦「醫同騎車趣暨園遊會」，台南市長夫人劉育菁特別蒞臨為活動揭開序幕，院方表示，新營醫院致力服務大新營區的民眾，今年除了裝修乳房檢查室等內部設備，另整建「加護病房暨呼吸照護中心」，未來計畫爭取建置新院區，持續深根在地醫療。

新營醫院今天舉辦「醫同騎車趣暨園遊會」，現場有胖卡餐車及員工設攤的美食、飲品外，另有在地農產品、植裁及聖誕禮包，還有薩克斯風、手風琴、新醫之星歌唱及台南教養院院生表演，院長陳明智鳴槍引領近300名的單車愛好者，沿著新營糖鐵自行車道扺達仕安社區合作社後，再原路折返。

新營醫院的歷史沿革可追溯至1948年，當年其名稱為「台南縣立醫院」，後來經不斷改制，於2013年隨行政院衛生署改組升格，而更名為衛生福利部新營醫院，歡慶75周年，院方從11月開始便辦理相關慶祝活動，包含卡啦OK歌唱大賽、趣味競賽及減重競賽等活動，增進彼此情誼。

陳明智表示，長久以來本院一直致力於服務大新營地區，使民眾獲得最完善的醫療照顧，今年裝修全新乳房檢查室、引進全新的數位乳房攝影X光機，加入「乳癌確認診斷醫療院所」行列；另整建「加護病房暨呼吸照護中心」，提升重症及呼吸器患者醫療照護品質。

陳明智還提到，未來展望是建置新院區，今年8月到中央報告時，獲得上級單位的贊成，不過經費上，還需繼續爭取，期待有朝一日能達成願景。